Prefeito Alcides Bernal entrega armas e participa da formatura da 1ª turma de patrulheiros da guarda municipal

O Prefeito Alcides Bernal acompanhado do secretário Municipal de Segurança Pública, Luidson Noleto, na tarde da ultima segunda-feira (19) participou da solenidade de formação do primeiro curso de Patrulheiros da Guarda Civil Municipal que habilita 103 Guardas Municipais na utilização de armas letais e não letais.

O curso da primeira Turma de Patrulheiros começou no dia 23 de dezembro de 2015. Foram realizadas cinco etapas, totalizando a carga horária de 600 horas.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios, na ordem de R$ 752 mil. Para o patrulhamento dos guardas municipais foram adquiridos seis bicicletas, 10 kits uniformes, 16 capacetes e 203 coletes balísticos. Também foi entregue para corporação 25 armas do calibre 12 e 275 revólver 38.

De acordo com o prefeito Alcides Bernal parte das armas foram adquiridas da Policia Militar de Mato Grosso do Sul. “Com a formação dessa primeira turma da Guarda Municipal de Campo Grande, hoje nós podemos dizer que Campo Grande conta com mais um reforço na segurança pública. Com esses equipamentos nós vamos resgatar a cidadania e proteger a população campo-grandense. Agradeço o trabalho do secretário Noleto, o apoio do Exército, Policia Federal, Policia Militar e Corpo de Bombeiros que ajudaram na formação dos guardas municipais”.

Para o secretário Municipal de Segurança Pública, Luidson Noleto a formação da primeira turma e a aquisição dos equipamentos é uma conquista do prefeito Alcides Bernal. “Tudo que a segurança pública precisou foi validade pelo prefeito. Saímos de uma situação precária na sede da antiga Rodoviária, para a sede nova e toda equipada. Com estes equipamentos os patrulheiros da guarda poderão prestar um bom serviço para população”.

O guarda municipal Fernando Garcia discursou em nome da turma e disse que há oito anos esperava pelo curso. “Nós, formandos deixamos nossas famílias e fomos à luta para estudar e tivemos a honra de passar por várias etapas para hoje chegarmos aqui e receber o certificado. Este grupamento está preparado para proteger todas as pessoas sem distinção de raça o credo. Orgulho-me de fazer parte da guarda e com certeza vamos trabalhar e auxiliar na segurança pública de nossa cidade.

O evento contou com a presença dos vereadores eleitos Odilon de Oliveira Júnior, Valdir Gomes que foi o paraninfo da turma, Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Odimar Marcon; secretário-adjunto de Segurança Pública, Marcos Escanaichi e do comandante da Guarda Municipal de Campo Grande Darci Tomaz de Araújo.

Veja Também

Comentários