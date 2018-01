Prefeita em exercício fiscaliza obras na região norte da Capital neste sábado

A Prefeita em exercício Adriane Lopes vistoriou as obras de tapa-buracos e limpeza de vias na manhã deste sábado (12), na região norte da Capital – na Avenida Consul Assaf Trad, altura do bairro Nova Lima, e com a Avenida Ana Rosa Castilho, no Nova Bahia.

Adriane estava acompanhada do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, e destacou a importância das vistorias das obras para a garantia do serviço de qualidade, que é o principal foco da gestão.

A Prefeitura de Campo Grande conta com 11 frentes de tapa-buracos neste sábado, nas 7 regiões da cidade.