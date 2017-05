Prefeita de Dourados assina termo de adesão ao Ação Cidadania 2017

Dourados será um dos cinco municípios de Mato Grosso do Sul a receber o Ação Cidadania em 2017. A prefeita Délia Razuk esteve no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), nesta quinta-feira (18), para assinar o termo de adesão ao evento promovido pelo Sesi em parceria com a TV Morena, que oferece atendimento gratuito nas áreas de saúde, cidadania, educação e cultura.

O diretor-corporativo da Fiems, Cláudio Jacinto Alves, destacou que a realização do Ação Cidadania no interior complementa as ações sociais desenvolvidas em cada cidade. “A prefeita Délia se mostrou muito aberta, disposta a atuar em conjunto conosco na organização e na divulgação do evento. Para nós isso é muito importante pois, quanto mais pessoas atendidas, maior o resultado, o benefício à sociedade”, pontuou.

Délia Razuk reforçou a disponibilidade de fazer o que for possível para ampliar o alcance da ação. “É uma satisfação muito grande poder atuar em conjunto com o Sistema Fiems, reconhecido pela excelência do trabalho que desenvolve. Os cidadãos douradenses só têm a ganhar com essa parceria”, frisou.

O Ação Cidadania será realizado em Dourados no dia 23 de setembro. Além disso, serão contemplados os municípios de Ponta Porã, em 8 de julho, Campo Grande, em 19 de agosto, Coxim, em 7 de outubro, e Aparecida do Taboado, em 18 de novembro.

O Programa

Na primeira etapa, a Ação Cidadania leva à população os serviços de saúde, cidadania, educação e cultura oferecidos pelo Sesi, enquanto em um segundo momento são disponibilizados cursos gratuitos de qualificação profissional do Sesi e Senai e o encaminhamento de estudantes para estágio pelo IEL.

Durante a Ação Cidadania são oferecidos, ao longo do dia, atendimentos em diversos serviços, que incluem aferição de pressão arterial, orientação sobre escovação com entrega de kit odontológico, consultas médicas, emissão de Carteira de Trabalho, CPF, RG e Título Eleitoral, orientação jurídica, corte de cabelo, pintura facial, brinquedos infláveis, sorteio de brindes, entre outros.

