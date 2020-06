Prédios da Secretaria de Assistência Social passam por desinfecção

Como medida que reforça as ações no combate à Covid-19, a Prefeitura de Campo Grande ampliou os pontos que passam por desinfecções. Além de ruas, ambulâncias e locais de grande circulação de pessoas, este procedimento também passou a ser adotado nos 50 prédios municipais que fazem parte da Secretaria de Assistência Social.

A ação é extremamente importante e reforça os cuidados com a saúde da população. Tanto de quem está na linha de frente nos serviços essenciais, tanto para quem é atendido nas unidades.

As desinfecções nos prédios ocorrem com suporte da equipe da Gerência de Manutenção da Secretaria, seguindo as orientações da Secretaria de Saúde e atendendo as normas de segurança, além de seguir um cronograma que não atrapalhe o desenvolvimento dos serviços e atinja o principal objetivo. A atividade nos prédios será realizada de maneira contínua.