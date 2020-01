Preços dos animais de reposição recuaram neste início do ano

Pecuaristas seguem resistentes em vender suas boiadas abaixo dessa referência - Divulgação

O mercado de animais para reposição tem trabalhado com cautela nesse início de ano, devido à pressão de baixa no mercado do boi gordo. Segundo levantamento da Scot Consultoria, a cotação do boi gordo recuou 1,1% desde o começo de 2020, considerando o preço à vista de todas as regiões monitoradas.

No mercado de reposição, analisando os preços de machos e fêmeas anelorados e mestiços, a retração foi de 0,3% no mesmo período. Mesmo com a sutil queda de preços, os pecuaristas seguem resistentes em vender suas boiadas abaixo dessa referência, resultando no pouco volume de negócios.