Precoce-MS é reformulado para oferecer carne de qualidade ao mercado consumidor

O “Precoce MS” é considerado um dos principais programas para o desenvolvimento da pecuária sul-mato-grossense. A intenção do Governo do Estado é atender as exigências do mercado interno e externo oferecendo um produto final de qualidade.

Conforme o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, a expectativa é de que ainda em 2017, dentro das normas do Programa, sejam abatidos pelo menos 80 mil animais. Nesse cenário, os produtores podem ser premiados com incentivos fiscais.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, os incentivos por meio de deduções de ICMS devem chegar a 67%. Para isso, todo processo produtivo será avaliado. Entre as exigências estão as boas práticas agropecuárias, identificação dos animais, sustentabilidade e associativismo.

Os produtores de carne interessados em receber os incentivos do “Precoce MS” podem aderir ao Programa a qualquer momento. Vale lembrar que o cadastro e as regras estão disponíveis no site www.semagro.ms.gov.br.

