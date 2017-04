Aplicativo para smartphones e tablets simula bonificação do ICMS para produtores

A tecnologia vem se tornando cada vez mais aliada do homem do campo. Atualmente, o produtor rural conta com a ajuda de diversos softwares dirigidos para gerenciar a lavoura, saber quantas sementes serão necessárias para o tamanho do seu terreno e, até mesmo, descobrir qual suplemento animal é o mais adequado para alcançar resultados esperados do rebanho.

No sentido de tomar decisões acertadas e alcançar resultados mais eficientes, o Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Embrapa, disponibiliza de forma gratuita um aplicativo inédito aos produtores rurais sobre o programa Precoce MS.

O Precoce é um programa de modernização e estímulo que tem como objetivo obter eficiência do animal e inserir uma carne com o mais alto padrão de qualidade no mercado, além de aumentar a segurança no controle sanitário e valorizar o produtor que adota sistemas sustentáveis de criação. Para participar é necessário que o produtor esteja devidamente inscrito no programa, tenha o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em dia e credencie o rebanho.

Por meio do aplicativo chamado Proape, o produtor informa o valor da arroba, sexo do animal, peso médio do lote, tratamento, dentição e faz as simulações de bonificação. Para ter acesso é preciso entrar na Apple Store ou Play Store de qualquer smartphone ou tablet, procurar pelo nome Proape, clicar em instalar e em seguida abrir o aplicativo.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, por meio da plataforma digital, o produtor pode fazer vários tipos de simulações. “Basta enquadrar o animal em um dos 18 tipos de novilho precoce definidos no novo programa”, pontua.

Importante ressaltar aos usuários que, para cada uma das tipificações do animal há um percentual de desconto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) diferenciado. Com todos os dados fornecidos, o produtor clica em botão “Executar simulação” e obtêm acesso imediato a informações como o percentual de desconto no recolhimento do imposto, além do preço médio e rentabilidade, por animal.

“Essa é uma ferramenta fundamental para o produtor, a partir do momento em que basta fornecer os dados solicitados que ela retorna uma série de informações para auxiliar na melhoria do sistema produtivo. É um recurso tecnológico que permite agilidade no processo e que demanda, também, uma grande responsabilidade do produtor rural, pois o aplicativo trabalha com números e esses dados têm de refletir a realidade do plantel no pasto”, explica Verruck.

Transparência

O aplicativo foi desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte em parceria com o Governo do Estado e tem como objetivo oferecer ainda mais transparência para o programa Precoce MS. Ao informatizar todo o programa o Governo espera estimular os produtores a adotarem técnicas modernas para produção de animais com qualidade de carcaça superior, avançar na gestão sanitária individual e a utilizar boas praticas agropecuárias e de sustentabilidade dentro das propriedades.

Segundo um dos responsáveis pela elaboração do simulador, o pesquisador da Embapa Gado de Corte, Gelson Luis Dias Feijó, antes mesmo de enviar os animais para o abate é possível visualizar na palma da mão a simulação dos ganhos e ainda receber um relatório que aponta a eficiência ou deficiência, seja no processo produtivo ou no acabamento dos animais cadastrados. Com essas informações o produtor ou seu responsável técnico podem adotar novas técnicas e melhorar o aproveitamento do rebanho, tornando a produção cada vez mais rentável.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Apresentação Semagro

Veja Também

Comentários