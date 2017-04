Preço é menor que o das universidades particulares

O advogado Matheus Auler, de 25 anos, começou no ano passado uma especialização em Economia Financeira na Escola de Extensão da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que oferece pós lato sensu desde 1989. Para ele, o custo e os professores são os diferenciais.

"O preço é muito menor do que o cobrado em faculdades particulares, e os professores são muito qualificados e têm o reconhecimento do mercado por ser uma instituição pública de renome", disse Auler, que se graduou na rede privada. O advogado paga R$ 422 de mensalidade - o custo total é de R$ 8 mil.

Segundo a Unicamp, metade dos professores dos cursos de pós graduação lato sensu pagos é da própria instituição. Profissionais atuantes no mercado de trabalho compõem a outra parte.

Auler já vê vantagens na pós. "O curso não é muito acadêmico e tem me ajudado a enxergar de forma diferente o trabalho", conta o advogado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

