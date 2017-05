Preço da saca de soja sobe 2,11% em MS na primeira semana de maio

Preço da soja subiu no início do mês, mas ainda está abaixo do praticado em 2016 / Divulgação

O preço da saca de soja subiu 2,11% em Mato Grosso do Sul na primeira semana de maio, passando da média de R$ 57,24, no dia 2, para R$ 58,45, no dia 9. Entretanto, em relação ao mesmo período do ano passado, o valor médio apresentou um recuou de 18,47%.

Segundo o Departamento de Economia da Federação de Agricultura e Pecuária do estado (Sistema Famasul), a alta do dólar e a valorização da oleaginosa no mercado internacional continuam sendo os principais fatores a impulsionarem a alta do grão neste início de mês.

No estado, as maiores variações foram registradas em Chapadão do Sul, com 3,68% (de R$ 55,75 para R$ 57,80); Caarapó, com 3,48% (de R$ 57,50 para R$ 59,50) e Dourados, com 2,94% (de R$ 57,80 para R$ 59,50).

Na primeira semana deste mês, o prêmio pago pela soja no porto em Paranaguá, no Paraná, com vencimento em maio não apresentou qualquer variação permanecendo em US$ 0,45 sobre o preço praticado em Chicago, nos Estados Unidos. Já nos vencimentos de junho, julho e agosto foram observadas altas de 14,29%, 10% e 10%, respectivamente.

Veja Também

Comentários