'Precisava pagar pensão', diz defesa de suspeito de assaltar e esfaquear motorista

Um jovem de 19 anos, é o suspeito de assaltar e esfaquear um motorista da Uber de 62 anos, em Campo Grande, no último 28 de abril. Ele foi apresentado à imprensa na manhã desta quarta-feira (17), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Defurv).

O advogado dele, Caio Magno Couto, comentou o caso. “A justificativa dele foi por conta de uma filha menor, estar desempregado e precisava pagar pensão alimentícia”.

O G1 entrou em contato com o Uber e aguarda retorno. A vítima continua internada na enfermaria da Santa Casa e passa bem, segundo a assessoria do hospital.

Segundo a polícia, o rapaz tem passagem por receptação e se apresentou na terça-feira (16). Ele vai responder por tentativa de latrocínio. Contra ele já havia mandado de prisão. “Ele ficou foragido do dia 10 até o dia 15 de maio e depois ele acabou se apresentado. Depois que nós conversamos muito com a família dele e eles entenderam que seria melhor até pra segurança dele se entregar”, diz o delegado Gustavo Ferraris.

Assalto

De acordo com o delegado, o rapaz pediu uma corrida no bairro Aero Rancho e seguiu para as Moreninhas, onde anunciou o assalto. A vítima reagiu e foi esfaqueada. O criminoso rodou com o carro pela cidade e em seguida abandonou o veículo.

Somente a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos registrou, neste ano, três assaltos contra motoristas do Uber em Campo Grande. Para a polícia está claro que os bandidos se aproveitam que os carros, usados por esses profissionais, não têm identificação.

Regulamentação

Desde fevereiro, a prefeitura tenta regulamentar o Uber em Campo Grande. Depois de várias reuniões entre os profissionais que usam o aplicativo, taxistas, mototaxistas e vereadores, o decreto foi publicado no Diário Oficial do município nessa terça-feira. e entre as regras está a exigência de identificação dos carros, como o uso placas vermelhas.

Veja Também

Comentários