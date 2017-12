Pré-matrícula da Reme para alunos novos começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (1º) o período da pré-matrícula para os alunos que desejam estudar na Reme (Rede Municipal de Ensino), em 2018. O prazo termina dia 22 de dezembro e as designações para estes alunos acontecerão no dia 11 de janeiro de 2018.

A pré-matrícula dos alunos novos pode ser feita de três maneiras: pela internet, através do site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br, pelo telefone 08006151515 ou ir direto até a Central de Matrículas, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida. Caso os pais optem em ir até a Central, é necessário levar comprovante de residência e documentos pessoais. Também é preciso saber se a criança será aprovada ou não na escola onde estuda atualmente, para indicar a série em que ela vai estudar no próximo ano.

Os pais podem optar por três escolas, de acordo com suas necessidades. A Central fará a designação de acordo com a necessidade indicada pela família, mas também observando a disponibilidade de vaga da unidade escolar. A lista com a designação das vagas será publicada no site da Semed, no dia 11 de janeiro.

A chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, alerta que o ato de realizar a pré-matrícula não garante a vaga para a criança. Para isso, é preciso que os pais dos alunos novos também busquem a escola para a qual o filho foi designado para efetivar o processo, o que deverá ser feito entre os dias 11 e 16 de janeiro de 2018.

Quando for confirmar a matrícula do filho na unidade escolar, os pais devem levar declaração da escola atual comunicando sobre a série que a criança deverá estudar, comprovante de residência e documentos pessoais.

Escolas de Tempo Integral

Já a pré-matrícula para as escolas de tempo integral “Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista e “Professora Iracema Maria Vicente” terminou nesta quinta-feira (30). A relação dos alunos que tiveram a inscrição deferida também será publicada dia 11 de janeiro no site da Secretaria Municipal de Educação.