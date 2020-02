Pré-carnaval no Rio reúne quase um milhão de foliões

Com dezenas de desfiles oficiais de blocos de rua nesse fim de semana, o pré-carnaval do Rio de Janeiro registrou a participação de quase um milhão de foliões. De acordo com a Riotur, entre quinta-feira (13) e domingo (16), 921.950 pessoas aproveitaram a folia na cidade, quase o dobro do registrado no fim de semana anterior ao carnaval do ano passado, quando foram contabilizados 500 mil foliões. Os números da noite de domingo ainda não foram fechados.

O evento que arrastou mais foliões foi o Bloco da Preta, comandado pela cantora Preta Gil levou 320 mil foliões à Rua Primeiro de Março, no centro, na manhã de ontem. Outros destaques do domingo foram o Escravos da Mauá, Fogo e Paixão e Cordão do Boitatá, todos no centro, além do Suvaco de Cristo, Gigantes da Lira e Amigos da Onça, na zona sul. Só no domingo, foram 36 blocos oficiais, entre ensaios e desfiles.

No sábado, a folia começou cedo no centro, com o bloco Céu na Terra em Santa Teresa, mas os campeões de público foram o Simpatia é Quase Amor, que reuniu 150 mil pessoas pela tarde em Ipanema, e o Chora Me Liga, com 110 mil pessoas pela manhã no centro. Ao todo, foram 58 blocos oficiais no sábado, entre eles o Bloco da Ansiedade, o Carmelitas, Chá da Alice e o Afoxé Omo Ifá.

No sábado, a Comlurb recolheu 15,6 toneladas de resíduos depois da passagem dos blocos. Os números preliminares do domingo contabilizam 6,4 toneladas de lixo apenas em seis blocos na manhã de domingo. As equipes do Lixo Zero multaram 56 pessoas, sendo 42 por urinar em vias públicas, no valor de R$ R$ 607,54, e 14 pelo descarte de lixo fora dos contêineres em R$ 221,75.