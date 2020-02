Pré-carnaval: 7° Baile do Servidor acontece no dia 15 de fevereiro

Campo Grande (MS) – Com animação da Banda Lilás e do sambista Gideão Dias, o Governo do Estado promove no dia 15 de fevereiro (sábado) a 7° edição do Baile do Servidor. O objetivo da iniciativa é promover integração e lazer para os servidores ativos e inativos do poder executivo estadual.

Desde a primeira edição em 2015, o evento foi aos poucos conquistando a simpatia dos servidores, e na última edição realizada no mesmo período do ano passado, reuniu mais de 2 mil participantes que entraram na brincadeira e deram as boas-vindas ao carnaval vestidos a caráter.

Idealizador da iniciativa, o secretário especial de gestão política da Capital, Carlos Alberto de Assis, afirma que o encontro preparado exclusivamente para o servidor é uma forma de fortalecer a política humanizada de gestão de pessoas presente na gestão estadual. “Essa é uma das ações mais esperadas pelos servidores. Pois é um momento leve que proporciona o reencontro entre servidores ativos e inativos, e que fortalece as relações interpessoais” destaca.

Com entrada gratuita, e abertura dos portões as 21 horas, o evento temático será realizado no Clube Estoril. As inscrições são limitadas e podem ser feitas através do site www.inscricaoeventos.ms.gov.br. O comprovante de inscrição deverá ser impresso e apresentado na entrada do evento.

Evento: 7° Baile do Servidor – Edição Pré-Carnaval

Data: 15/02/2020 (sábado)

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Thomé Veríssimo, nº 20 Jardim Autonomista.

Horário: 21 horas

Animação: Banda Lilás e Sambista Gideão Dias

*Inscrições antecipadas e limitadas

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Arquivo/Subcom