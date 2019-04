Prazo para inscrição e atualização de cadastro para seleção de apartamentos na Capital encerra em 30 de abril

Termina no dia 30 de abril o prazo para inscrição e atualização de cadastro para seleção de 602 apartamentos em Campo Grande. As novas unidades fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e atenderá famílias com renda mensal de até R$ 1.800.

As inscrições e atualizações podem ser feitas pelo site www.agehab.ms.gov.br ou nos Postos de Atendimento/FÁCIL: General Osório, Guaicurus ou Aero Rancho que funcionam das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Ubiratan Rebouças Chaves, coordenador Especial de Planejamento, da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), pontua quais são os documentos necessários e explica os critérios.

A Agehab vai destinar os 602 apartamentos em quatro residenciais na Capital: Portal das Laranjeiras; Sírio Libanês I, II e III; Jardim Aero Rancho 7; e Jardim Aero Rancho 8.

