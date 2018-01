Prazo para confirmação de matrículas de alunos novos em Ceinfs termina nesta sexta-feira

O número de ramais para atendimento via telefone também aumentou - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Termina nesta sexta-feira (26), o prazo para a confirmação de matrículas de alunos novos contemplados na primeira lista de vagas para os Centros de Educação Infantil (Ceinfs) da Rede Municipal de Ensino – Reme. De acordo com a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, os pais que perderem o prazo correm o risco de perder a vaga e terão que realizar outro cadastro na lista de espera. A confirmação deve ser feita direto no Ceinf para o qual o aluno foi designado.

A primeira lista de alunos contemplados foi divulgada no dia 15 de janeiro e atende 5.755 crianças. Para saber se o filho foi contemplado nesta primeira lista, os pais devem acessar o site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br e entrar no link descrito “CEINF”. O pai deve consultar o link “Designação do candidato”, onde abrirá a consulta e a lista com a relação dos nomes dos designados. De forma mais prática, o pai pode usar a tecla de busca ao nome do filho com o ‘Ctrl + F’.

A lista também foi enviada e está disponível nos Ceinfs. Caso deseje, o responsável também pode comparecer até a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e realizar a consulta com a equipe da Central de Matrículas. A segunda lista de contemplados será divulgada dia 5 de fevereiro.

Neste ano, a Central colocou à disposição da população um número maior de atendentes, em um total de 57 pessoas para melhor atender os pais.

O número de ramais para atendimento via telefone também aumentou. Neste ano foram disponibilizadas 20 linhas telefônicas. São 13 linhas do ramal 0800 615 15 15 e mais sete linhas convencionais para prestar atendimento.

Escolas

Já os pais que perderam o primeiro período de efetivação da matrícula nas escolas ainda têm até o dia 31 para comparecer na Semed e confirmar a matrícula. Caso percam mais esse prazo, os pais deverão procurar, pessoalmente, a Central de Matrículas para o encaminhamento a uma unidade onde há vaga.

Desde a semana passada, a equipe da Central tem realizado uma força-tarefa no Centro de Formação da Semed para atender esses pais e até o momento, 4.183 pessoas já passaram pelo local. Adriana Cedrão afirma que os técnicos também estão realizando os demais serviços, como inserção do nome da criança na lista de espera dos Ceinfs.

Serviço

A Central de Matrículas fica na Semed – localizada na Rua Onicieto Severo, nº 460 – Vila Margarida.