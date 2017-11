Prazo para confirmação de matrícula termina nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (13) o prazo para os alunos que já estudam na Rede Municipal de Ensino (Reme) confirmarem a matrícula para o ano letivo de 2018. Segundo a chefe da Central de Matrícula, Adriana Cedrão, as equipes da Semed que atuam na Central estão acompanhando o processo, ligando para as unidades escolares todos os dias.

“Muitos alunos ainda não confirmaram a matrícula, por isso é importante que os pais procurem a escola onde o filho estuda até a próxima segunda-feira para que eles não corram o risco de perder a vaga”, alertou. Ao todo, 93 mil alunos devem permanecer na Reme no próximo ano.

Após esta data, os alunos que não tiverem concluído sua confirmação deverão aguardar a segunda etapa do cronograma, que tem início no dia 1º de dezembro e efetuar a matrícula junto aos alunos novos.

As equipes da Semed deram início à campanha da Matrícula 2018 no mês passado e todas as unidades estão intensificando os avisos referentes aos prazos que devem ser cumpridos.

A confirmação da matrícula deve ser feita apenas nas escolas ou Ceinfs e é importante porque, além de garantir a vaga do filho em 2018, possibilita a atualização dos dados do aluno e facilita desde o planejamento das vagas e turmas pela Reme até a compra de uniformes e materiais escolares.