Prática de audiência trabalhista e seus reflexos na área previdenciária é tema de palestra

Acontece no próximo dia 12 de setembro às 19h na sala da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) a palestra “Prática de audiência trabalhista e seus reflexos na área previdenciária”. A participação está condicionada à inscrição gratuita, que pode ser feita pela internet.

A preleção será ministrada por Juliana Ribeiro e Henrique Lourenço Aquino. Juliana é Coordenadora dos cursos de Pós-graduação em Direito do Instituto Nacional de Formação Continuada (INFOC), doutoranda em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa (Portugal), Mestre em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC SP e autora das obras Jurídicas “Direito previdenciário esquematizado-3ª edição” “Direito empresarial previdenciário”, “Salário-maternidade” e “Como ficam o empregado e empregador com o NTEP e FAP”. Henrique Lourenço Aquino, por sua vez, é advogado Trabalhista e Previdenciarista, e especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário.

