Pratas da Casa homenageia funcionários do Grupo Pereira

Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira (com o microfone) e parte da diretoria da companhia, durante a cerimônia do Pratas da Casa 2019, evento que homenageou 207 funcionários pelas suas trajetórias de sucesso - Foto: Divulgação/Assessoria

Celebrar e reconhecer a dedicação e empenho dos colaboradores na evolução do Grupo Pereira em todo o Brasil. Foi esse objetivo de mais uma edição do Pratas da Casa, realizado na última terça-feira (29), em Campo Grande. Foram homenageados 207 funcionários que fazem parte do grupo, que contempla as empresas Bate Forte, Comper e Fort Atacadista.

Tradicionalmente, o Pratas da Casa reverencia os funcionários das bandeiras do Grupo Pereira que completam 10 anos de trabalho e, a partir daí, com intervalos de 5 anos, ou seja, com 15 anos, 20 anos, 25 anos e assim por diante, até os 30 anos de empresa. A partir daí, todos os funcionários com mais de 30 anos também são convidados. "Estamos vivendo uma experiência de ter vindo para a sede do nosso grupo e ela, certamente está cercada de emoção, de sensação e, isto, é muito marcante nas nossas vidas. Estamos vivendo a emoção de cada um de vocês, das renúncias que muitos fizeram ao longo de tantos anos, das alegrias que viveram. Nós não escolhemos vocês, na verdade, vocês nos escolhem todos os dias. E isto é motivo de alegria e de gratidão", disse Marília Oliveira, vice-presidente de gente e gestão do grupo, na celebração.

Durante todo o dia, os funcionários contaram com uma programação de eventos. Participaram funcionários de São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal e do Mato Grosso, que estiveram junto aos de Mato Grosso do Sul, conhecendo – ou revisitando – as operações do Atacado Bate Forte, na Guaicurus, e do Broker Pantanal, no mesmo local, do Comper Spipe Calarge ou do Fort Atacadista Guanandi.

Funcionários de todas as bandeiras do Grupo Pereira reunidos para o almoço de celebração de seus anos de carreira, em Campo Grande.

Os homenageados foram recepcionados com um típico almoço pantaneiro, tereré, rapadura, e presenciaram uma apresentação do chamamé, uma dança típica da Argentina e do Paraguai, que também faz sucesso na região. À noite foi a vez da entrega dos troféus aos homenageados, feito por alunos da escola Pau-Brasil, um projeto permanente da ONG Gira Solidária, de Campo Grande, que atende 3 mil jovens carentes oferecendo cursos profissionalizantes de marcenaria.

"Alegria imensa de fazermos um Pratas da Casa único e que pudéssemos juntar os times de diversos estados, diversas culturas e diversos jeitos de ser, mas a comemoração mais importante é uma coisa chamada cultura. A empresa só existe quando ela consegue manter e evoluir a cultura e ter os seus valores, com as boas pessoas que ajudam a construir esta história, se juntando, se transformando e transformando o lugar em que vivem", afirmou Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira.