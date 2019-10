Praia do Futuro está imprópria para banho devido a manchas de óleo

Manchas de óleo que têm atingido o litoral nordestino foram detectadas também na Praia do Futuro, um dos destinos mais procurados pelos turistas no Ceará.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgou boletim para alertar sobre os riscos aos banhistas que frequentam o litoral cearense.

Durante a coleta semanal de amostra da água do mar para indicar a balneabilidade das praias, técnicos da Semace avistaram flocos de óleo na zona leste da orla de Fortaleza.

Na última sexta-feira (4) foi feito um mutirão de limpeza na Praia do Futuro. Mesmo assim a recomendação é que os banhistas evitem o contato com a mancha de óleo; evitem nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada; e também evitar o consumo de frutos do mar desses locais.

* Com informações da Superintendência Estadual do Meio Ambiente