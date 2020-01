Praça na periferia de SP é batizada de Marielle Franco

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sancionou na sexta-feira, 24, a Lei 17.307/20, que batiza de Praça Marielle Franco uma área verde e de lazer da Brasilândia, distrito da zona norte da capital paulista. O espaço conta com uma quadra de esportes, bancos de cimento e algumas árvores.

A homenagem faz referência à vereadora e ativista dos Direitos Humanos Marielle Franco, morta a tiros em março de 2018 junto com o motorista Anderson Gomes. A lei advém de um projeto de autoria coletiva de mais de 30 vereadores de diferentes partidos, aprovada na Câmara Municipal no ano passado. A praça fica na rua Padre Achilles Silvestre, na altura do número 15.

Outro projeto de lei que tramita na Câmara de São Paulo também quer oficializar o nome da vereadora em uma escadaria entre as Ruas Cristiano Viana e Cardeal Arcoverde, em Pinheiros, na zona oeste. O espaço já é popularmente chamado de Escadão Marielle Franco.