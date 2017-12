Praça dos Tuiuiús do aeroporto é inaugurada dia 7

A obra das esculturas foi conduzida pelo artista plástico Cleir Ávila, que explica que os tuiuiús são uma alusão aos aviões e que representam às posições de pouso, decolagem e abastecimento. - divulgação

Após meses de trabalho, a praça onde fica o monumento Pantanal Sul, também conhecido como “Tuiuiús do Aeroporto”, será inaugurada dia 7 de dezembro, às 8h. O evento será prestigiado por lideranças do Sicredi, autoridades e pelo Superintendente da Infraero em Campo Grande, Richard Aldrin Fernandes Custódio.

A obra, inaugurada no ano 2000, há quatro anos estava danificada com uma das três esculturas da ave símbolo do Pantanal caída. A parceria do artista plástico Cleir Ávila, Sicredi e Infraero devolveu aos campo-grandenses e turistas a grandeza e beleza de um dos cartões-postais da cidade.

O presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira, afirma que a decisão de patrocinar a reconstrução está alinhada com o compromisso da Instituição de investir nas regiões onde atua. “Mais do que revitalizar uma obra de arte, esse investimento busca revitalizar o sentimento de pertencimento e orgulho do povo do Pantanal”, disse Figueira.

A obra das esculturas foi conduzida pelo artista plástico Cleir Ávila, que explica que os tuiuiús são uma alusão aos aviões e que representam às posições de pouso, decolagem e abastecimento. Durante 3 anos esse monumento foi um dos cartões postais na abertura do programa do Jô Soares. O artista também restaurou a arara icônica em prédio da Capital, apoiado pelo Sicredi.

Os Tuiuius estão numa praça que também passou por obras e tem relógio, bancos e um espelho d’água, um novo local de turismo que a população poderá passear, interagir e fazer fotos.

Será lançado um concurso cultural para dar nomes aos Tuiuiús, no qual a população poderá participar através do site http://www.deasasabertas.com.br/ de 07/12 a 01/01/2018. O ganhador será revelado dia 24 de janeiro e receberá três diárias no Hotel Zagaia em Bonito.

