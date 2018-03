Com muito samba e sertanejo, show ‘Um Canto às Mulheres’ levou 6 mil pessoas à Praça do Rádio

publico01

Com a Praça do Rádio lotada, o show “Um Canto às Mulheres”, fez uma homenagem especial ao “Dia das Mulheres” nesta sexta-feira (9). Organizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), e da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), o evento levou mais de 6 mil pessoas ao local para curtir o melhor do samba e do sertanejo sul-mato-grossense.

Dona Belquice Falcão prestigiou o evento com a família e ficou encantada com o espetáculo. “Havia muito tempo que não tínhamos este evento na Praça do Rádio. A prefeitura está de parabéns em fazer este evento no mês da mulher”, disse.

Ao abrir o show, o prefeito Marquinhos Trad salientou a importância de eventos culturais e se comprometeu em continuar trabalhando para levar cada vez mais cultura para a população. “A prefeitura aos poucos está devolvendo para a população os shows na Praça do Rádio”, afirmou.

Uma das cantoras mais queridas e tradicionais de Campo Grande iniciou a noite. Juci Ibanez foi a primeira a subir ao palco com um repertório amplo e uma energia inigualável. Ela fez o publico cantar todas as músicas.

Emocionada com a energia do show, Juci frisou a importância de eventos culturais em datas especiais como o Dia da Mulher. “Eventos que homenageiam a mulher tem um energia diferente e hoje está sendo assim, família presente, céu estrelado e música de qualidade para comemorar o nosso dia“, finalizou.

Logo depois foi a vez do Grupo Sampri subir ao palco e animar a população com muito samba. “A Sectur está agindo pela primeira vez de uma forma dinâmica. Nós artistas precisamos desse espaço, evento extremamente especial, casa lotada, prefeito presente, foi realmente um sucesso. Parabéns a toda a equipe da prefeitura”, disse Luciana.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun, também ressaltou a importância de se comemorar a data. “Mulheres guerreiras que todos os dias lutam pelas suas famílias, pelos seus filhos merecem ter um dia que possam aproveitar com boa musica e diversão. Um canto às mulheres, guerreiras e encantadoras. Merecemos comemorar todos os dias as vitorias que diariamente conquistamos”, afirma, falando sobre o sucesso do evento.

As irmãs Galvão Mary e Marilene, que completam esse ano 71 anos de carreira, e possuem mais de 300 músicas gravadas, foram as terceira a subirem ao palco. Elas deixaram os fãs emocionados e saudosos. Não teve quem não se levantou para cantar em pé todas as músicas.

A canção “Beijinho doce” virou um coro na voz de todos que prestigiaram o evento. “Nesses 70 anos de carreira já viemos algumas vezes para Campo Grande, mas se a memória não falha faz mais de 20 anos que não vínhamos para cá. Fomos recebidas como muito carinho, quero agradecer ao prefeito Marquinhos Trad por proporcionar esse show para as mulheres dessa cidade“, disseram as irmãs.

A cantora sertaneja Paula Mattos encerrou a noite cantando os sucessos lançados recentemente. “Fico muito feliz de estar aqui na minha cidade. É um prazer estar no mesmo evento que as irmãs Galvão, que são ícones da música sertaneja. Quero agradecer a Prefeitura pelo convite e agradecer a Sectur pelo carinho com toda a nossa equipe“, disse.

O evento também contou com o apoio do Governo do Estado.