Praça do Peixe está às escuras e vereador pede revitalização

Sem serviço de iluminação pública e com necessidade de uma revitalização, a Praça do Peixe é alvo de reclamação de moradores. Em recesso parlamentar, mas com o gabinete aberto para atendimento ao público, o mandato do vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade) encaminhou ofício para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando intervenção do poder público no local.

Um dos moradores que procurou o gabinete do vereador foi Kevem Caramalac. Ele relata que mora nas proximidades da Praça do Peixe e que há tempos o serviço de iluminação pública 'desapareceu'. Ele acredita que houve um desligamento proposital, mas não sabe os motivos.

Ainda de acordo com o morador, o corte da iluminação na Praça do Peixe não é o único problema. A presença de usuários de drogas também afugenta os frequentadores e também oferece risco na área de segurança pública.

A prefeitura anunciou revitalização da Praça do Peixe em 2013. Na época a ordem de serviço foi para troca de areia do parquinho infantil, reparo nos brinquedos, plantio de grama e mudas de árvores.

Eduardo Romero salienta a importância da praça como valoração da cultura com seu espaço para artesanato, música e ainda para prática de atividades esportivas. 'Campo Grande tem muitas praças e os artistas, cada vez mais, estão tendo nestes espaços oportunidades para mostrar seu trabalho. A do Peixe é uma praça da arte e não pode ficar em estado de abandono', frisa.

