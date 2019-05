Praça Ary Coelho passa por limpeza geral nesta segunda-feira

A Praça Ary Coelho amanhece nesta segunda-feira (06) fechada para limpeza geral e manutenção. Já na terça-feira, (07) a praça abre normalmente.

O local é histórico e recebeu diversas reformas. A praça já foi, inclusive, o primeiro cemitério de Campo Grande, quando a cidade ainda levava o nome de Arraial de Santo Antônio, e só tornou-se praça em 1909. Na ocasião recebeu o nome de Praça “Praça 2 de Novembro”. Foi apenas em 1954 que recebeu o nome do ex-prefeito Ary Coelho, assassinado em 1952. O local possui cinco entradas e fica aberto ao público das 7 às 20 horas.

A Praça Ary Coelho tem 10 mil metros quadrados e tem várias utilidades como encontros, descanso, passeios e eventos. Há espaços para as crianças, com parquinho infantil e local de espera dos trabalhadores que aguardam ônibus. Os idosos também são contemplados. Na praça, foi construída uma área com academia ao ar livre e mesinhas de dama e xadrez, além de 14 bancos.