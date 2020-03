PR descarta 2 casos suspeitos de coronavírus após resultados negativos em testes

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná informou neste domingo (1) que exames feitos nos dois pacientes com suspeita de coronavírus não identificaram a presença do vírus. Os dois casos suspeitos eram da capital, Curitiba.

As amostras foram enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz. A Secretaria informou, portanto, que todas as nove notificações como casos suspeitos no Estado até agora foram descartadas.