Poucos se lembram de trabalho voluntário de Gorsuch em Harvard

Quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, introduziu seu nomeado para a Suprema Corte em um discurso televisionado na semana passada, ele afirmou que Neil Gorsuch havia "demonstrado um compromisso em ajudar os menos afortunados" ao trabalhar no projeto de assistência legal para presos e os Defensores de Harvard.

Sua afiliação a programas como estes - que oferece a estudantes de Direito de Harvard uma experiência legal real representando presos e pessoas pobres - ajudou a dar ao perfil fortemente conservador de Gorsuch um toque pessoal. Esse fato foi sublinhado em notícias sobre sua nomeação.

Mas cerca de três dezenas de estudantes que participaram dos dois programas enquanto Gorsuch frequentou Harvard, entre 1988 e 1991, afirmaram não ter lembranças do indicado do presidente.

"Se ele participasse do projeto de assistência a detentos, eu certamente lembraria dele", afirmou Elizabeth Buckley Lewis, que estudou em Harvard durante o mesmo período que ele. Agora uma advogada tributarista que aconselha organizações não lucrativas, Elizabeth afirmou que o projeto foi "a experiência mais significativa" de sua vida na universidade.

A Casa Branca deu ao Wall Street Journal o nome de um graduado em Harvard que confirmou que Gorsuch participou da Defensoria de Harvard, mas se negou a dar qualquer detalhe sobre sua participação. Ela também proveu cópias de um email de 2008 entre o diretor do grupo de defensores e Gorsuch.

Duas pessoas que supervisionaram os estudantes durante o período de Gorsuch afirmaram não ter lembranças de Gorsuch, e um terceiro se negou a comentar o caso. Um quarto faleceu em 2008. Outros colegas de classe e amigos de Gorsuch afirmaram não ter lembranças dele discutindo qualquer um dos programas.

Gorsuch não respondeu aos emails.

"O que eu estou preparado para corroborar é que Neil Gorsuch esteve na defensoria de Harvard", afirmou Chris Edel, o indicado pela Casa Branca. Edel é promotor e mNova York e disse ter participado de algumas semanas de treinamento do programa de Defensores com Gorsuch em 1990 ou 1991. Eles também moraram juntos e foram membros da Lincoln's Inn Society, um clube.

"Eu tenho uma lembrança específica de conversar com ele sobre um caso, mas não quero entrar em detalhes... gostaria de deixar isto como está".

Edel disse se lembrar de um outro colega de classe no programa, David E. Nahmias, que agora ocupa um posto na Suprema Corte da Geórgia. Nahmias afirmou não se lembrar nem de Edel nem de Gorsuch entre os defensores.

Ambos os programas não rendem créditos, então a participação não fica registrada no histórico de Harvard. Gorsuch não aparece em nenhum anuário do projeto de assistência legal para presos ou dos Defensores, nem está listado entre os "sem foto. Ainda assim, muitos alunos ajudam os programas de forma informal, sem necessariamente contar como um quadro do programa.

Nem todas as biografias oficiais de Gorsuch indicam seu envolvimento nestes programas. Mas ambos são citados na biografia criada pelo então presidente George W. Bush, quando a Casa Branca o indicou para a Corte de Apelações. Fonte: Dow Jones Newswires.

