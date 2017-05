Potencialize o efeito dos seus produtos de beleza

Se você acha que o seu perfume é uma delícia, mas poderia durar um pouquinho mais na pele, ou que o seu hidratante é ótimo, mas já não deixa toque macio quanto antes, aí vai uma boa notícia: você pode usar outros produtos combinados a eles para intensificar os resultados! A seguir, as combinações de produtos Natura perfeitas para deixar os cuidados com o rosto, corpo e cabelo ainda mais potentes:

Equação perfeita

Perfume Luna + Hidratante Corporal Perfumado = fragrância prolongada

Dica para fazer com que o cheirinho do perfume dure mais tempo na pele: use um hidratante corporal da mesma linha e com a mesma fragrância do seu perfume. “Além de sobrepor as notas olfativas, ele forma uma película protetora que fixa ainda mais a fragrância na pele”, explica Veronica Kato, perfumista da Natura.

Ekos Óleo Concentrado de Castanha + Ekos Polpa Desodorante Hidratante Corporal Castanha = supernutrição





Quando combinado com outros produtos da linha, o Ekos Óleo Concentrado de Castanha intensifica o poder de nutrição da pele – ele contém ômegas 6 e 9 e é 20x mais concentrado, estimulando a produção de proteínas até as camadas mais profundas da pele, protegendo contra as agressões externas e melhorando a elasticidade. Sugestão: pingue duas gotas do produto no seu hidratante fav orito e aplique-o diretamente no corpo, massageando.

Chronos Roll-On Clareador de Olheiras + Chronos Elixir Redutor de Rugas = olhar renovado

Tratamento completo para a região dos olhos: enquanto o roll-on clareia as olheiras e previne o aparecimento de bolsas, o elixir reduz a aparência das linhas de expressão e recupera a elasticidade das pálpebras. A sugestão é aplicar primeiro o roll-on na região abaixo dos olhos, com movimentos circulares, e logo em seguida o elixir – dessa vez, nas pálpebras e ao redor dos olhos. Em ambos os casos, use as pontas dos dedos para espalhar o excesso de produto e garantir completa absorção.

Natura Plant + Natura Plant Inspira Perfume para Cabelo Shampoo = fios mais hidratados e cheirosos





Depois de lavar os fios com shampoo e condicionador da linha Plant (escolha a versão mais indicada para o seu tipo de cabelo) borrife o Perfume para Cabelos nas mechas ainda úmidas – ele vai garantir aquele cheirinho de pós-banho por muito mais tempo. Borrife nos fios secos quantas vezes quiser ao longo do dia.

Manteiga Concentrada Ekos Murumuru + Máscara de Reconstrução do Fio Ekos Murumuru = fios reparados

Antes de usar a Máscara de Reconstrução, misture um pouco da manteiga concentrada de Murumuru. Juntos, eles potencializam a reparação de danos e reconstrução das fissuras dos fios, especialmente as causadas por procedimentos químicos. Use a combinação 1 vez por semana ou sempre que sentir necessidade.

Veja Também

Comentários