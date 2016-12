Possível refluxo teria causado morte de bebê no ES

De acordo com a Polícia Militar, Luana Queiróz da Silva foi deixada dormindo no sofá e, quando a mãe voltou, encontrou o bebê morto. A perícia informou que a causa da morte de Luana foi asfixia por corpo estranho. Neste caso, a ingestão de leite. A informação coincide com a primeira suspeita da perícia, de que a morte tenha sido provocada por refluxo.

O caso foi registrado por volta das 9 horas, no distrito de Bebedouro. O corpo da menina foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares.

Outros casos

No dia 11 de dezembro, um bebê de dois meses morreu enquanto dormia na cama com a mãe e o irmão, também em Linhares. Familiares disseram que, durante a noite, a mãe colocou os dois filhos para dormir na cama dela, que é de casal. Uma das crianças tem dois anos e a outra, dois meses. Quando ela acordou, no outro dia, o bebê estava morto.

No dia 8 de dezembro, uma menina de três meses morreu enquanto dormia com os pais no distrito de Rio Preto, interior de Água Doce do Norte, no Noroeste do Estado. De acordo com o delegado Juliano Batista Fernandes, de Barra de São Francisco, a mãe da menina contou que, durante a madrugada, a filha estava no berço e acordou chorando. Por isso, ela colocou a menina para dormir com o casal na cama. Algumas horas depois, a mãe acordou e percebeu que a criança estava morta.

