Pós-carnaval com 80 blocos agita o sábado em São Paulo

O fim de semana pós-carnaval continua com o desfile de blocos de rua na capital paulista. De acordo com a prefeitura, pelo menos 80 blocos sairão neste sábado (29), com destaque para o Navio Pirata com Baiana System, no centro; Bloco do Bell Marques na Rua, às 13h no Ibirapuera; Meu Santo é Pop, 12h, no centro; Bloco Fogo e Paixão, às 13h, em Pinheiros; Troça Elétrica com Nação Zumbi, 13h, no centro; Siga Bem Caminhoneira, às 14h, na Bela Vista; e Bloco do Apego, 14h, em Pinheiros.

Para o domingo (1º), estão previstos mais 70 blocos. Os destaques são: Bloco da Anitta, às 9h, no Ibirapuera; Pipoca da Rainha com Daniela Mercury, às 14h, na Consolação; Bloco da Preta, às 14h, no Ibirapuera; Orquestra Voadora, e Bloco Calor da Rua com Francisco el Hombre, às 11h, no Centro.

Para consultar a programação completa dos blocos de rua de São Paulo, basta acessar o site.