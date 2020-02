Pós-Brexit: Reino Unido pode se retirar de conversações com UE

O governo do Reino Unido diz que está pronto para se retirar das conversações com a União Europeia (UE) caso não sejam feitos progressos até o mês de junho.

Esta é a posição do primeiro-ministro Boris Johnson, manifestada nessa quinta-feira (27), e faz parte da política básica para as conversações pós-Brexit com a União Europeia, marcadas para começar na segunda-feira (2).

O Reino Unido visa a obter um acordo final até setembro. Contudo, se não houver progressos até junho, o governo decidirá se continua ou não com as conversações.

O país quer firmar um acordo comercial similar ao realizado entre a União Europeia e o Canadá. Isso significa abolir quase todas as tarifas impostas. O governo também disse que não tem intenção de estender o período de transição pós-Brexit, que vence no fim de dezembro.

