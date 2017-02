Portugal emite alerta vermelho para forte agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou alerta vermelho em nove distritos do país devido a uma forte agitação marítima. O alerta vermelho é o mais grave e significa situação meteorológica de risco extremo. Há outros seis distritos em alerta laranja, o segundo mais grave na escala.

De acordo com o Instituto, esta situação meteorológica vai dar origem a chuva em todo o território, podendo ser forte e persistente nas regiões Norte e Centro.

Há, ainda, previsão de neve para as localidades acima dos 1.500 metros de altitude hoje. A partir de amanhã (2), a neve deve atingir localidades que estão entre 1.000 e 1.200 metros de altitude.

A partir do final do dia de hoje, o vento vai se intensificar, soprando forte com rajadas até 80 km/h no litoral e até 100 km/h nas terras altas.

A partir de amanhã (2) a previsão é de agitação marítima forte em toda a costa Ocidental com o período mais crítico entre o final da tarde e a madrugada de sexta-feira (3). No distrito de Viana do Castelo, por exemplo, que está em alerta vermelho, as ondas podem atingir entre 12 e 14 metros de altura.

Veja Também

Comentários