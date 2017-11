Porto Seco e Fadefe serão temas de encontro entre autoridades e empresários em Três Lagoas

A implantação de um Porto Seco e o Fadefe – Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado, serão temas de um encontro entre o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck com empresários nesta quarta-feira, dia 29, em Três Lagoas.

Antes, o secretário se reúne com o Prefeito Ângelo Guerreiro, o presidente da Fiems, Sérgio Longen e o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, justamente para traçar estratégias de instalação do porto seco no município.

Sérgio Longen destacou que o estudo de viabilidade do porto seco já foi concluído pela Receita Federal, e há empresas interessadas em participar do processo licitatório.

Às 18h, na área empresarial do Novo Sesi de Três Lagoas, Longen, Jaime Verruck e Cláudio Mendonça participam de encontro com empresários para tratar sobre a adesão ao Fadefe, o que permitirá que as empresas tenham os benefícios fiscais convalidados ou repactuados pelo Governo do Estado.

Longen lembra que o prazo final para adesão é 15 de dezembro.

O Fadefe é uma contribuição do empresário que, em contrapartida, terá repactuados os benefícios fiscais por mais cinco anos, até 2033 e, em contrapartida, vão contribuir de 8 a 15% com o Fundo, dependendo do grau de comprometimento do estabelecimento com o Estado.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)