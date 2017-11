Porto Rico pede US$ 95 bilhões para se recuperar da passagem dos furacões

A ilha de Porto Rico ainda enfrenta os efeitos da passagem dos furacões Irma, no começo de setembro, e Maria, que atingiu o território portorriquenho na última semana de setembro. Quase dois meses (54 dias), depois da passagem do furacão Maria, a maior parte da ilha ainda não tem água, energia elétrica e nem serviços de comunicação telefônica. O governo local anunciou na segunda-feira (13) que vai pedir U$ 94 bi ao Congresso para reconstrução do que foi perdido.

O governador Ricardo Rosselló afirmou que as perdas sofridas pela ilha ultrapassam as que aflingiram o Texas, na passagem do Furacão Harvey, no mês de agosto. "Foi uma catástrofe enorme, possivelmente a maior da história de Porto Rico, que agora está devastada", disse, durante conferência de imprensa, na sede da Associação Nacional de Governadores (NGA, sigla em Inglês), em Washington.

O Texas pediu ao governo federal a liberação de U$ 61 bi para reparação das perdas deixadas pelo Harvey. "Precisamos de mais recursos que o Texas, porque praticamente toda nossa infra-estrutura precisa ser reparada", explicou.

Rosselló apresentou um relatório que detalha os custos da reconstrução, e afirmou que os U$ 94 bi "ainda é um número conservador". O dinheiro pedido deverá ser usado para construção de habitações, reparação da geração de energia elétrica, estradas, serviços sanitários, saúde e educação".

Pelo menos 150 mil pessoas abandonaram a ilha, segundo estimativa fornecida pelo governo, e pelo menos 5 mil estabelecimentos comerciais fecharam as portas. A ilha – que vive principalmente do turismo – já enfrenta uma taxa maior de desempregados, que deve chegar a 20%. O índice nacional de sedemprego nos Estados Unidos, por exemplo, foi de 4,1% em outubro.

O Congresso já aprovou U$ 5 bi de ajuda para a ilha. Mas Rosselló diz que é insuficiente. Ele afirmou que o problema é que os recursos gerados pelas empresas, que estão na ilha, não são investidos em seu território. O governador pediu que a reforma tributária, que está na pauta do Congresso, crie algum mecanismo de proteção para que os recursos gerados no território de Porto Rico sejam investidos localmente.

Após a passagem de Irma e Maria, o presidente americano Donald Trump foi acusado de negligência pela imprensa e também por membros do governo local. Trump demorou, por exemplo, a suspender a proibição de que navios estrangeiros cheguem aos portos da ilha. Isso, segundo a população local afetou o abastecimento de água potável, alimentos e combustíveis.