Porto Murtinho recebe mais de 20 casas populares do Programa “Lote Urbanizado”

OUÇA AQUI

O Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Porto Murtinho e cidadãos selecionados pelo programa Lote Urbanizado, constrói 27 casas populares na cidade. As obras já estão em andamento. Só nas bases das residências são investidos mais de R$ 270 mil dos cofres estaduais.

Atualmente, o programa tem 1.045 bases residenciais contratadas em 17 municípios. De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o Programa habitacional vai realizar o sonho da casa própria de muitas famílias que vivem de aluguel.

De acordo com a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, o objetivo é propiciar ao cidadão que não tem casa própria, um lote com estrutura adequada para a construção de uma moradia.

Para a construção da unidade, a prefeitura da cidade doa o terreno e oferece assistência técnica, já o Governo executa a edificação da base para dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O morador deve concluir a obra depois de comprovar a compra do material e a contratação de mão-de-obra.

Os participantes do “Lote Urbanizado” devem seguir os critérios estabelecidos pela Agehab, como renda familiar entre 1.300 e 4.800 reais. Tem prioridade mulheres chefe de família; famílias com filhos, pessoas com deficiência, ou com maior tempo de permanência no município.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários