Porto do Rio receberá 18 mil passageiros de hoje até segunda (30)

Aproximadamente 18 mil passageiros desembarcarão no Pier Mauá, no porto do Rio de Janeiro, de hoje (27) até segunda-feira (30). Cinco navios chegam à cidade e partem no mesmo dia, com exceção de um deles, Boudicca, que ficará por dois dias na cidade. Os turistas começam a ser recepcionados no novo terminal de passageiros da empresa Pier Mauá, localizado entre os armazéns 4 e 5, em frente a uma das estações do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Para a aposentada Nadine Correia, que veio em um cruzeiro oriundo de Salvador, na Bahia, viajar de navio foi uma experiência nova e inédita. Ela conta que ficou com medo, mas que ao atracar no Rio, tudo valeu a pena. “Eu vim passando mal (risos). Foi minha primeira vez, então bateu um nervoso. Mas no fundo é bem gostoso, sem contar que quando se chega nessa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro qualquer coisa vale a pena. Quero aproveitar muito esse dia de hoje. Mal cheguei e não vejo a hora de voltar”, brincou.

O empresário Cláudio Matos, que já havia viajado em cruzeiros anteriormente, encarou com naturalidade a viagem de Santos, litoral de São Paulo, até o Rio. O que lhe causou espanto, porém, foi o clima carioca. “Eu estou impressionado com a temperatura. É muito quente, abafado e não bate muito vento. Mas isso não é ruim, pois podemos aproveitar mais”.

A filha de Cláudio, Beatriz Matos, 9 anos, gostou mesmo foi do painel “Etnias”, grafitado por Eduardo Kobra em frente ao terminal de passageiros, um dos pontos mais badalados durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. “É muito bonito, grande e colorido. Eu já tinha visto nas redes sociais e queria ver pessoalmente. Também espero conhecer o Museu do Amanhã, que falam que é muito legal”, disse.

No período correspondente ao carnaval de 2017, entre os dias 24 e 28 de fevereiro, o Pier Mauá atenderá sete navios, com os picos de atracação nos dias 26 e 27. Ao todo, a temporada de cruzeiros 2016/2017 receberá um total de 93 atracações, com mais de 350 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes, transitando pelo terminal até o início de abril.

Veja Também

Comentários