Porto Alegre: homem morre e mulher se fere após caírem de passarela no aeroporto

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida depois de caírem de uma passarela do segundo andar do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira, 3. O acidente ocorreu do lado de fora do Terminal 1 do aeroporto, próximo a uma área de embarque de táxis.

A queda ocorreu por volta das 6h30, conforme informações da Brigada Militar (BM). O local foi isolado para perícia e a Polícia Civil começa a investigar o caso. Testemunhas relataram à reportagem do jornal Zero Hora que viram o casal discutir antes da queda.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. A mulher foi internada no Hospital Cristo Redentor, na zona norte da capital gaúcha.

