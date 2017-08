Portaria libera R$ 24,3 milhões para ações de defesa civil em Maceió

Após cancelar a agenda prevista para a manhã de hoje (17) com pastores, em São Paulo, o presidente Michel Temer retornou a Brasília e participou da assinatura de portaria que libera R$ 24,3 milhões para ações de defesa civil em Maceió. O documento foi assinado na Base Aérea de Brasília com a presença do prefeito de Maceió, Rui Palmeira, do ministro dos Transportes, Maurício Quintella, e do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Newlton Ramlow.

Os recursos serão usados em obras de construção de barreiras para conter encostas. Em maio, Maceió sofreu com fortes chuvas que provocaram mortes em decorrência de soterramentos, deixaram pessoas desabrigadas e causaram estragos na cidade. Na ocasião, a prefeitura decretou situação de emergência e estado de calamidade pública na capital alagoana. No final do mesmo mês, Temer vistou Maceió e se comprometeu com ajuda federal.

O presidente Temer estava em São Paulo desde ontem (16) e o previsto na agenda era que participasse, às 9h30, de café da manhã com pastores que participam da 13ª Expo Cristã.

