O site de notícias do Governo de Mato Grosso do Sul vai mudar. Um novo layout do Portal MS com acesso mais fácil da informação será disponibilizado para jornalistas, servidores estaduais e sociedade em geral. Para isso, o site ficará fora do ar neste domingo (19/7).

