Portal dos Procurados divulga fotos de traficantes da Rocinha

O Portal dos Procurados, site ligado ao Disque Denúncia do Rio, oferece recompensa de R$ 30 mil por informações que levem à prisão de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, chefe do tráfico na Rocinha, na zona sul do Rio. Ele disputa o domínio do comércio ilegal de drogas na favela com o traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem, preso no presídio federal de Rondônia. Os dois pertencem à facção criminosa Amigo dos Amigos e tiveram a prisão decretada de novo pela Justiça na quinta-feira, 21.

Nem é suspeito de ter ordenado o ataque contra o bando de Rogério. Por isso, mesmo preso, teve nova prisão decretada.

Nesta sexta-feira, 22, o Portal publicou cartaz divulgando a recompensa pela prisão de Rogério. A peça também oferece um prêmio por informações a respeito de oito acusados de ter participado da invasão da Rocinha no último domingo. Por cada um dos procurados, o pagamento será de R$ 1 mil.

Os oito procurados são Emanuel Bezerra de Araujo, 18 anos; Ramom Aleluia, o Manga, 37; Henrique Marques de Oliveira, de 25; Jurandir Silva Santos, o Parazinho, de 24; Marcelo Xavier da Costa, de 34; Thiago de Oliveira Pereira, o Popó; Ricardo Souza de Lima, o John Rambo, de 32, Rayane Alves de Oliveira, o Balotelli, de 22. Eles teriam participado da invasão da Rocinha, no último domingo.

Veja Também

Comentários