Portal do Servidor ultrapassa 15 milhões de acessos

Ferramenta foi lançada em 2015 pelo Governo do Estado.

Campo Grande (MS) – No ar há três anos para simplificar o acesso do servidor público de Mato Grosso do Sul às questões relacionadas à vida funcional, o Portal do Servidor já ultrapassa a marca de 15 milhões de acessos. Entre os serviços mais acessados estão a emissão de contracheque e o informe de rendimentos.

Desde o seu lançamento, o Portal passou por atualizações, visando o acesso rápido de serviços diversos, como por exemplo, direitos e benefícios do servidor, calendário de pagamentos, demonstrativos de margens consignáveis e interatividade através do acesso às redes sociais e da ferramenta Fale Conosco.

O envio automático do aviso de férias para o e-mail do servidor é a última atualização elaborada pelo departamento de tecnologia da Superintendência da Folha de Pagamento, vinculada à Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), e responsável pelo desenvolvimento do Portal do Servidor.

Para que ocorra a emissão automática, o período de gozo de férias deverá estar confirmado pela Unidade de Recursos Humanos do órgão de atuação do servidor até o fechamento do mês que anteceda as férias. Estando confirmado o período de gozo, o aviso de férias será encaminhado automaticamente para o e-mail do servidor.

Para que o envio automático se realize de forma correta, o servidor deverá possuir um e-mail válido cadastrado no sistema. Caso não possua, o servidor deverá procurar sua unidade de recursos humanos e solicitar a inserção de e-mail no seu cadastro pessoal.

Para o secretário de administração e desburocratização, Roberto Hashioka, a emissão automática do aviso de férias aos servidores, dá mais agilidade ao processo. “O Portal do Servidor é uma forma de estarmos mais perto de cada um deles. Temos buscado o aperfeiçoamento desta ferramenta, de modo a torná-la funcional e ao mesmo tempo moderna” pontua Hashioka.

Além dos serviços, o Portal do Servidor é abastecido semanalmente com notícias diversas sobre vida funcional, cursos e capacitações, e ações voltadas à política de desenvolvimento integral dos servidores ativos e inativos do Estado.

Segurança

O sistema de acesso aos dados funcionais do Portal do Servidor é semelhante ao usado nos bancos com uso de senha pessoal, sistema de segurança com código verificador e número de identificador exclusivo para o usuário. Para acessar suas informações o servidor público deverá digitar a matrícula, seguido da senha de acesso ao holerite que é o número identificador, e o código verificador de letras e números que aparecerá no vídeo.

Essas medidas foram adotadas para garantir a privacidade dos dados funcionais dos servidores. De acordo com o superintendente da Folha de Pagamento, Paulo Lopes, a ideia é impedir que pessoas não autorizadas se apropriem de dados cadastrais do servidor para outros fins. “As informações contidas no Portal são de caráter pessoal. Por isso, nós tivemos todo cuidado na implantação dessa ferramenta, usando de uma tecnologia de acesso que garante a segurança dos dados funcionais do servidor”.

Segundo Paulo Lopes é muito importante que os servidores verifiquem, frequentemente, seus dados no Portal e certifiquem-se de que eles estão corretos. “O ideal é que a pessoa esteja sempre atenta a qualquer alteração nos seus dados. Uma vez que o Portal também possui a atualização cadastral permanente onde o servidor pode manter seus dados atualizados, aumentando esse intercâmbio entre o servidor e o setor de Recursos Humanos” destaca.

A atualização Cadastral permite de forma rápida, a consulta de informações já vinculadas a matrícula, alteração de dados que porventura estejam incorretos, e o anexo de documentos atualizados, tais como diplomas e certidões. Dessa forma, a gestão estadual mantém a atualização cadastral contínua dos mais de 70 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do poder executivo estadual.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)