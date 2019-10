Portal do Servidor atinge 18 milhões de acessos

Com informações sobre a vida funcional dos servidores públicos estaduais, o portal, que reúne em um só lugar serviços como a emissão de contracheques e Informe de Rendimentos - Foto: Divulgação

Ferramenta de comunicação direta com o servidor, o Portal do Servidor alcançou em setembro a marca de 18 milhões de acessos. Com informações sobre a vida funcional dos servidores públicos estaduais, o portal, que reúne em um só lugar serviços como a emissão de contracheques e Informe de Rendimentos, consolida a política de simplificação administrativa do Governo de Mato Grosso do Sul.

“Além do acesso ágil, o que facilita a vida do servidor, o serviço acompanha a política de modernização da administração pública estadual”, destaca o titular da SAD, secretário Roberto Hashioka ao ressaltar que o Sistema de Acesso aos Dados Funcionais está no ar há três anos. Com atualizações constantes desde o seu lançamento, o portal reúne ainda, serviços como atualização cadastral, Relatório da Vida Funcional, Demonstrativo de Margem Consignáveis e Mapa de Frequências, além de notícias de interesse do Servidor Público Estadual.

Superintendente de Gestão da Folha de Pagamento, Paulo Lopes, frisa que desde a idealização do site, o acesso rápido a serviços foi o foco do desenvolvimento do Portal. “Temos buscado o aprimoramento da ferramenta, incluindo manuais de interesse do servidor, programas e iniciativas do Governo do Estado como o PDV e adotado também, medidas para garantir a privacidade dos dados funcionais dos servidores”, afirma.

Outro destaque do Portal, segundo Lopes, é o envio automático do aviso de férias para o e-mail do servidor, ferramenta desenvolvida pelo departamento de tecnologia da Superintendência da Folha de Pagamento, vinculada à Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

“As informações reunidas no portal são importantes para o servidor. Além de estar atento aos dados, sempre validando-os com o setor de RH de sua unidade gestora, o servidor também precisa manter suas informações cadastrais em dia, afinal, o portal permite a inclusão e alteração de forma rápida e fácil”, avalia Lopes.