Portal do Servidor atinge 18 milhões de acessos

Ferramenta de comunicação direta com o servidor, o Portal do Servidor alcançou no mês de setembro a marca de 18 milhões de acessos. Com informações sobre a vida funcional dos servidores públicos estaduais, o Portal, que reúne em um só lugar serviços como a emissão de contracheques e Informe de Rendimentos, consolida a política de simplificação administrativa do Governo de Mato Grosso do Sul.

O Sistema de Acesso aos Dados Funcionais está no ar há três anos. Com atualizações constantes desde o seu lançamento, o portal reúne ainda, serviços como atualização cadastral, Relatório da Vida Funcional, Demonstrativo de Margem Consignáveis e Mapa de Frequências, além de notícias de interesse do Servidor Público Estadual.

Outro destaque do Portal é o envio automático do aviso de férias para o e-mail do servidor, ferramenta desenvolvida pelo departamento de tecnologia da Superintendência da Folha de Pagamento, vinculada à Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Subcom / Arquivo