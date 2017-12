Portal da Transparência estadual saiu de uma nota 1,4 para dois 10 seguidos na gestão Reinaldo Azambuja

O controlador Geral do Estado, Carlos Eduardo Girão Arruda, reforça que esse é o resultado da consolidação da atual postura do Governo, que estimula a participação popular. - Arquivo / TVMORENA

Em avaliação realizada pela Rede de Controle, o Portal da Transparência do Governo do Estado recebeu nota 10, por dois anos consecutivos. De acordo com o levantamento, divulgado nesta quinta-feira, dia 07, de 2015 pra cá, o índice estadual de transparência apresentou uma evolução de 714%.

O controlador Geral do Estado, Carlos Eduardo Girão Arruda, reforça que esse é o resultado da consolidação da atual postura do Governo, que estimula a participação popular.

Em 2015, na primeira avaliação, a média dos municípios foi de 3,61; na avaliação do mês passado subiu para 7,9, com evolução de 218%. O aprimoramento dos portais se deve a eventos como esse, à imprensa e ao apoio oferecido aos municípios pequenos para implementação das ferramentas de controle social”, pontuou.

Além do Portal, o Governo do Estado também mantém canais de diálogo permanentes com o cidadão e, entre eles, criou o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) oferecido nos formatos presencial e eletrônico.