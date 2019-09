Portal da Transparência da Prefeitura de Campo Grande adere ao VLibras Widget

Com o objetivo de tornar as informações públicas ainda mais acessíveis a todos os cidadãos, a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM) em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), implementou ao Portal da Transparência da Prefeitura de Campo Grande a ferramenta VLibras Widget.

A plataforma passou por uma atualização e a nova versão do VLibras utilizada pela prefeitura traduz de forma automática os conteúdos, não sendo mais necessário que o usuário acesse o site e baixe a plataforma em seu computador ou dispositivo móvel.

O secretário da CGM, Luiz Afonso de Freitas Gonçalves destacou que o projeto é inovador e de grande importância para o Município, tornando possível o acesso aos dados abertos da prefeitura às pessoas com deficiência auditiva. “É necessário incentivar os órgãos do poder público a aderirem a ferramenta que só traz benefícios e gera inclusão”, ressalta Luiz Afonso.

Parceria

O VLibras é resultado de uma parceria entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O projeto consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Cardoso ressaltou as funcionalidades do projeto. “Tecnologia tem tudo a ver com inclusão, o Portal da Transparência que já tinha a nota máxima, agora também é nota dez em acessibilidade. A migração da ferramenta para o site da prefeitura é o próximo passo”, finalizou.

Acessibilidade

Segundo o coordenador-geral da transparência da prefeitura, Arley Sandim, a ideia de aderir à plataforma surgiu após a 29ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), que aconteceu em novembro de 2018 na Capital. “Após a apresentação de um case de sucesso da Prefeitura de João Pessoa (PB) demonstrando a ferramenta, sentimos a necessidade de investir no projeto para tornar o Portal ainda mais transparente e acessível à população”, destaca.

Desde então, foram realizadas várias reuniões com os técnicos da Agetec e também com o professor da Universidade Federal da Paraíba, responsável pelo desenvolvimento da plataforma, Tiago Marit Ugulino de Araújo. “Foram 10 meses de estudo e discussão para encontrarmos a melhor forma de oferecer conteúdo às pessoas surdas, tornando o Portal da Transparência uma página acessível e inclusiva”, finaliza o coordenador-geral.

Ao acessar o site do Portal da Transparência, o usuário encontra a ferramenta no canto superior direito da página. Clicando no ícone “Acessível em Libras”, a pessoa seleciona o texto que deseja ter acesso e aguarda a tradução para a Língua Brasileira de Sinais.

Além de permitir que o usuário pause ou continue a tradução em qualquer instante da animação, aumentando ou reduzindo a velocidade, há também a seleção de região que possibilita a escolha de um dicionário específico de sinalizações.