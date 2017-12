Portal Caiobá recebe Ação Jovem com atividades de saúde, cultura e serviços públicos

No último sábado (3), a Subsecretaria de Políticas para a Juventude, da Prefeitura de Campo Grande, promoveu a Ação Jovem no Portal Caiobá. A população teve a oportunidade de realizar consultas, cadastros, obter informações de serviços públicos e participar de atividades culturais com as crianças. Mais de mil pessoas passaram pelo evento realizado em estrutura montada na rua.

A Subsecretaria de Políticas para a Juventude também disponibilizou equipe para realizar as pré-inscrições dos jovens para os cursos promovidos pela entidade, sendo eles, o Curso de Capacitação Profissional e o Telecentro da Juventude.

Expectativa

Para o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira foi uma ação importante e aguardada com muita expectativa pela comunidade local. “O bairro é bastante populoso, sendo relevante o poder público estar presente na vida dessas pessoas, levando muitos serviços em um dia”, destacou.

Maicon explicou que a ação contou com a participação de pessoas voluntárias que foram convidadas para prestarem um serviço social ao cidadão. “A parceria entre o poder público, profissionais liberais e políticos demonstrou a relevância do evento e a importância em promover atos em prol da população”, pontuou .

Receptividade

Presente ao evento, o deputado estadual, Lídio Lopes destacou que a Ação Jovem tem obtido grande receptividade de público. “São iniciativas como estas que estimulam as pessoas a serem parceiras também, atendendo uma demanda que muitas vezes é simples de resolver”.

Mais de 5 mil pessoas já passaram pela Ação Jovem na quatro primeiras edições, que aconteceram nos Bairros Coophasul, Aero Rancho, Ana Maria do Couto e Carioca. O Coordenador de Ações da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, Wilson Lands lembrou que a Ação Jovem tem aproximado os órgãos públicos das comunidades inserindo a Juventude nos serviços prestados.

O evento contou ainda com a participação Roberto Santana dos Santos, o Betinho e teve a presença de equipes da Secretarias Municipais de Governo e Relações Institucionais (Segov), de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), de Saúde (Sesau), de Cultura e Turismo (Sectur), de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e de Assistência Social (SAS), das Subsecretarias de Defesa dos Direitos Humanos e das Mulheres, das Fundações Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) e de Esportes (Funesp).

Também participaram profissionais das Agências de Transporte e Trânsito (Agetran) e de Habitação (Emha), das Escolas Municipais Dr. Eduardo Olímpio Machado e Professor Antônio Lopes Lins, da Igreja O Brasil para Cristo, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).