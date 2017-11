Porta-voz do chanceler do Irã diz que Arábia Saudita quer desestabilizar região

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Bahram Qasemi, afirmou neste sábado que a Arábia Saudita quer criar "inquietação" no Líbano após fazer o mesmo no Golfo Pérsico e no Iêmen. De acordo com Qasemi, o reino está tentando "desestabilizar" a região.

A Arábia Saudita acusa Teerã de dar apoio a grupos militantes espalhados no Oriente Médio. Recentemente, o reino prometei intensificar a luta contra o terrorismo e, em especial, contra o Hezbollah, que atua no Líbano.

Os comentários de Qasemi foram feitos uma semana depois de a crise no Líbano se intensificar devido à renúncia, e posterior exílio em Riad, do primeiro-ministro Saad Hariri.

Irã e Arábia Saudita estão em lados opostos nas duas guerras civis mais proeminentes da região: a da Síria e do Iêmen. Enquanto o Irã é uma nação predominantemente xiita, a Arábia Saudita é uma potência sunita. Fonte: Associated Press.