Porta-voz de Trump diz que foco é reduzir custo, expandir benefícios e acesso

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou há pouco que o a proposta do presidente Donald Trump para o orçamento dos Estados Unidos, que será apresentada amanhã em discurso do republicano ao Congresso, pretende focar em três objetivos: reduzir custos, expandir benefícios e elevar o acesso dos cidadãos norte-americanos a questões como emprego e rede de educação.

Spicer disse que, nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos não tratou o dinheiro dos americanos, em referência aos recursos públicos, com "o devido respeito". O porta-voz citou como exemplo o Obamacare, sistema de saúde implementado pelo ex-presidente Barack Obama e que é duramente criticado pelo presidente Donald Trump. Spicer ressaltou a intenção de Trump de substituir o Obama por um novo programa.

Spicer não deu mais detalhes sobre a proposta de orçamento que Trump vai apresentar ao Congresso amanhã. Antes de Spicer, o diretor de orçamento do governo, Mick Mulvaney, afirmou que os números exatos sobre cada uma das áreas especificadas no orçamento serão conhecidos nos próximos, à medida que as discussões forem avançando entre os parlamentares. (André Ítalo Rocha - [email protected] )

