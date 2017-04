Porta-aviões dos EUA chega a águas próximas da Coreia do Norte semana que vem

A Marinha dos Estados Unidos informou que um porta-aviões enviado como uma mostra de força para a Coreia do Norte chegará à região na semana que vem. A embarcação USS Carl Vinson partiu de Cingapura rumo ao Mar do Japão na semana passada, com paradas em vários pontos da Ásia.

Graduadas autoridades americanas descreveram o envio do navio como uma mensagem para a Coreia do Norte, no momento em que Pyongyang realiza testes de mísseis e pode estar planejando um teste nuclear.

Os EUA periodicamente enviam navios para águas próximas da Península Coreana, em uma mostra de força. O porta-aviões participou no mês passado dos exercícios militares entre os EUA e a Coreia do Sul. O Carl Vinson é acompanhado por um destroier com um sistema de combate Aegis, que tem a capacidade de monitorar e interceptar mísseis. Fonte: Associated Press.

