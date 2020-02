"Por um mundo com mais arte": palestra apresenta a profissão de arteterapeuta

A Faculdade Insted promove a palestra "Por um mundo com mais arte", com a pós-doutora em psicologia e coordenadora do curso de Arteterapia, Lara Scalise - Foto: Divulgação/Assessoria

"Entendi que a formação em Arteterapia é uma entrega da alma, por isso, para mim está sendo uma evolução, uma cura própria", o depoimento é do pós-graduando da primeira turma da especialização, Mauro Mendes Mondine. Para apresentar ao público o que é ser um arteterapeuta, no dia 05 de março, quinta-feira, às 19 horas, a Faculdade Insted promove a palestra "Por um mundo com mais arte", com a pós-doutora em psicologia e coordenadora do curso de Arteterapia, Lara Scalise.



"O objetivo é apresentar a formação em Arteterapia da maneira que a ela deve ser: humana e sensível, com trocas. Por isso faremos uma palestra em que os estudantes da primeira turma da especialização também participarão mostrando os resultados do curso. Queremos mostrar como essa terapia é surpreendente", conta Lara.



A pós-graduação em Arteterapia pode ser feita por profissionais de diferentes setores e atuações de mercado. A pós-graduanda do curso, Tatiane Saigali, é psicóloga e conta como esta sendo importante essa troca com os colegas de diferentes áreas: "Nosso grupo é muito qualificado e muito mesclado. Essa troca colabora com meu aprendizado, minha visão de mundo. Além disso, nosso encontros são sempre muito divertidos e muito amorosos e isso contribui muito para a minha atuação profissional. Hoje, já trabalho com meus pacientes os sentimentos de forma mais leve e lúdica, pois a diversidade técnicas arteterapêuticas e materiais artísticos tem enriquecido minha prática profissional".



Arteterapia na Faculdade Insted

No evento será apresentada a pós-graduação em Arteterapia da Faculdade Insted, que já está na segunda turma. A especialização terá na matriz curricular módulos em arte em estudo, história da arte vivenciada, técnicas da estrutura de sessão terapêutica, a arte e a psicopatologia, vivências em linguagens artísticas como recurso terapêutico.



A pós-graduação está de acordo com os parâmetros da União Brasileira das Associações em Arteterapia (UBAAT). No currículo do curso o foco é no estímulo à criatividade para profissionais de todas as áreas, utilizando-se de programas, métodos e técnicas específicas. A coordenadora lembra que "ser um arteterapeuta é ser um profissional que auxilia o outro por meio da arte".



Serviço

A palestra começa às 19 horas e será realizada no auditório da Faculdade Insted, Rua 26 de Agosto, 63, Centro. As inscrições são gratuitas e devem ser confirmadas pelo telefone (67) 3201-5999 ou pelo What'sApp (67) 99258-3521. Mais informações no site insted.edu.br ou nas redes sociais @instedoficial.