Por telefone, Trump e Xi Jinping conversam sobre acordos comerciais

Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone sobre a disposição de implementar os acordos definidos durante a Cúpula do G20 (maiores economias mundiais), realizada este mês na Argentina. As informações são do governo chinês.

De acordo com a agência pública de notícias, na conversa ontem (29) Trump desejou a Xi e ao povo chinês um feliz ano novo, informando que as relações entre Estados Unidos e China são muito importantes e acompanhadas pelo mundo.

Ainda, segundo a agência, Trump afirmou que valoriza as relações com Xi Jinping, acrescentando que está satisfeito em ver o trabalho conjunto que está em curso. De acordo com o norte-americano, há um progresso positivo.

De acordo com a agência chinesa, Xi Jinping disse que tanto ele quanto Trump esperam avançar nas relações entre os dois países. Ele lembrou que o próximo ano marca o 40º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos entre Estados Unidos e China.

Xi Jinping acrescentou que há interesses por parte da China de incrementar as relações nas áreas de cooperação de comércio, militar, combate ao narcotráfico, assim como temas culturais.

Os dois chefes de Estado também conversaram sobre questões internacionais e regionais de interesse comum, como a situação na Península Coreana. Xi Jinping reiterou que a China encoraja e apóia mais conversações entre os Estados Unidos e a República Popular Democrática da Coréia, e espera resultados positivos.

*Com informações da Xinhua, agência pública de notícias da China